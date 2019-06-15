رياضة | لاسارتي يُرتب مع عبدالحفيظ فترة إعداد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يُرتب مع عبدالحفيظ فترة إعداد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، للإطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفترة إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويُحضر الأهلي، لفترة إعداد بأحد الدول الأوروبية، استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم المنقضي بالإضافة وبداية الموسم الجديد.

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ويقضي لاسارتي حاليًا إجازته رفقة أسرته في بلاده، حيث حصل الفريق على فترة الراحة السنوية، قبل العودة لمباشرة عمله مجددًا.

ويعود الأهلي لتدريباته يوم 22 يونيو الجاري، استعدادًا لمواجهتي المقاولون والزمالك في المنافسات المتبقية من عمر المسابقة المحلية بجانب مواجهة بيراميدز سبورت، بكأس مصر.