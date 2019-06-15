رياضة | أشرف بن شرقي مطلوب في الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف بن شرقي مطلوب في الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أشرف بن شرقي مهاجم فريق الهلال السعودي عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الهلال، لإحداث تغييرات كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارته جميع البطولات التي نافس عليها في الموسم الماضي 2018-2019.

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وكشف موقع "hupu" أن نادي تيانجين الصيني قدم عرضًا رسميًا إلى الهلال، للتعاقد مع نجمه المغربي أشرف بن شرقي، والذي انتهت إعارته إلى لانس الفرنسي.

وأضاف الموقع، أن اللاعب سيلتقي في الفترة القادمة مع إدارة الهلال؛ ليحث مستقبله مع الفريق، حيث هناك نية حقيقية للاستغناء عنه في الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن بن شرقي، انتقل إلى لانس الفرنسي، في الصيف الماضي، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، وسجل 3 أهداف وصنع آخر في 24 مباراة شارك فيها.