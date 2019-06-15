رياضة | 36 فريقا في الموسم الجديد من القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 36 فريقا في الموسم الجديد من القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مسابقة دوري القسم الثاني، في الموسم المقبل بنظام الـ 3 مجموعات، كما هي، بواقع 12 فريق في كل مجموعة بدلاً من 14 فريق كما طالبت بعض الأندية التي هبطت مؤخراً للقسم الثالث.

ومن المنتظر نقل أحد أندية مجموعة القاهرة إلى مجموعة لأولى الصعيد ليصبح عدد الأندية في كل مجموعة 12 ناديًا.

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وبذلك سيقام دورى القسم الثاني من 36 فريقًا يتم توزيعهم على 3 مجموعات تتضمن كل واحدة 12 فريقًا.