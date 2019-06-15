رياضة | رسميا.. المصري يطلب التعاقد مع "زيزو" الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. المصري يطلب التعاقد مع "زيزو" الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي الداخلية، فاكسًا رسميًا من إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، للحصول على خدمات عبدالعزيز سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويأتي طلب الفريق البورسعيدي، التعاقد مع زيزو بناءًا على أوامر إيهاب جلال المدير الفني، والذي أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب بالموسم الجديد.

وفشل فريق الداخلية، في الاستمرار بمسابقة الدوري العام وهبط إلى القسم الثاني، عقب احتلاله المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.