رياضة | المصري البورسعيدي يرحب برحيل إسلام عيسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي يرحب برحيل إسلام عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن موقفهم بشأن رحيل إسلام عيسى لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حمد في تصريحات خاصة "لا مشكلة في رحيل أي لاعب داخل الفريق ولكن سنجلس أولًا ونرى عما إذا كان يتواجد بديل من عدمه.. مصلحة الفريق في المقام الأول وألا يتأثر بشكل سلبي خلال الموسم المقبل".

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وأضاف حمد إبراهيم: "إسلام عيسى عنصر مهم داخل الفريق ويجب أن يتوافر بديل وبنفس المواصفات والإمكانيات قبل رحيله عن الفريق في الموسم المقبل".

وارتبط اسم إسلام عيسى بعدد كبير من الأندية في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز لكنه لم يحسم موقفه بعد.