رياضة | رغم استبعاده.. علي معلول يدعم تونس أمام مالي بالأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم استبعاده.. علي معلول يدعم تونس أمام مالي بالأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي، عن دعمه الكامل لمنتخب بلاده بطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف معلول في تصريحات للصحافة التونسية اليوم، أنه سيتواجد خلال مباراة مالي، بالجولة الثانية من دور المجموعات، عقب انتهاء إجازته مع المارد الأحمر.

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وكان الفرنسي آلان جريس المدير الفني لنسور قرطاج، قرر استبعاد اللاعب من القائمة النهائية على خلفية اعتراضه الجلوس احتياطيًا خلال مواجهة كرواتيا، وديًا.

ويلعب المنتخب التونسي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا والتي تضم كلًا من "موريتانيا، ومالي، وأنجولا" وتقام مبارياتها بمدينة السويس.