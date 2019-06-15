رياضة | رئيس الزمالك: غير متفائل بالمنتخب لكثرة مجاملات محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: غير متفائل بالمنتخب لكثرة مجاملات محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عدم التفاؤل بمنتخب مصر في أمم إفريقيا بسبب العدل بين اللاعبين وتمييز محمد صلاح عن زملائه.

وقال مرتضى: "طارق حامد خلص نهائي الكونفيدرالية وانضم لمعسكر المنتخب ومحمد صلاح بيتفسح في الجونة فهل هذا عدل".

وهاجم رئيس الزمالك محمد صلاح ردًا على لقطة صلاة العيد وكتابته عن عدم قدرته على أداء الصلاة لتجمع الجماهير قائلًا: "الناس بتوع نجريج مش احترافيين وهربت على الغردقة هما أهلنا بتوع الأرياف يعرفوا احترافية.. مش متفائل لأن مفيش عدل بين اللاعبين ومحمد صلاح".