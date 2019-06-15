رياضة | مرتضى: ادعموا خالد جلال.. وهذا سبب رحيل جروس قبل مباراة الحدود!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: ادعموا خالد جلال.. وهذا سبب رحيل جروس قبل مباراة الحدود! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السبب وراء رحيل السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء قبل مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بنادي الزمالك: "لابد من دعم خالد جلال خلال الفترة المقبلة، أمامنا مشوار هام خلال الفترة القادمة، جروس لو كان حضر مباراة حرس الحدود كانت تكلفت خزينة نادي الزمالك ٥٠ مليون جنيه".

وأضاف: "لا يوجد أي فضل للسويسري جروس في الفوز ببطولة الكونفدرالية، الشوط الأول اللاعبين ظهروا بشكل سيء جدا، ولولا تدخلي كان من الصعب الفوز بهده البطولة"