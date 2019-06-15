رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود الخطيب رئيس الأهلي في أزمة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور: "أنا طلعت دكر وأسد على الخطيب وكلامي هو إللي مشي بلعب الدوري المصري بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.. قلت للاعبي الزمالك بعد مباراة حرس الحدود لن نلعب إلا بعد أمم إفريقيا وسافروا واتفسحوا براحتكم.

كان الأهلي قد طلب استكمال الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا وهو ما رفضه الزمالك واستجابه له اتحاد الكرة.