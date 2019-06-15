شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السنغالي: جئنا للفوز بلقب الـ«الكان».. وهذه نصيحتي لـ«صلاح» و«ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سك سايا، رئيس اتحاد الكرة السنغالي، إن فرصة منتخب بلاده كبيرة جدًا للفوز ببطولة الأمم الأفريقية، مؤكدًا امتلاكه لاعبين أكفاء ومتميزين وعلى مستوى عالي.

وإضاف «سايا»، في تصريحات صحفية: «في السنوات السابقة كنا نلعب بطريقة فردية، ونعتمد على النجم الواحد مثل الحاج ضيوف وفاديجا، ولكننا الآن فريق جماعي، يعتمد على جميع اللاعبين، وجئنا للفوز باللقب، لأننا نلعب على البطولة».

وأشاد رئيس الاتحاد السنغالي بالتنظيم الجيد للبطولة في مصر، والذي ظهر ذلك من خلال استقبال البعثة في المطار، وفي مقر إقامة المعسكر بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا للقاء منتخب نيجيريا وديًا يوم الأحد القادم.

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وقال سايا في تصريحاته إن بطولة الأمم الأفريقية هي الأكبر والأهم في أفريقيا، وتسعى كل المنتخبات للفوز بها، وستظل رقم واحد، ولا تقل أهمية عن بطولات أوروبا، وكثير جدًا شاهدنا لاعبين تألقوا في تلك البطولة واحترفوا في أكبر الأندية.

وأشار رئيس الاتحاد السنغالي أنه ينصح كل من اللاعبين ساديو ماني ومحمد صلاح بالاستمرار مع نادي ليفربول، لاستكمال المشوار الأوروبي سويًا، لأنهم حققوا إنجازًا بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

وأوضح أنه اختار محافظة الإسماعيلية لإقامة معسكر بها، للطقس الجيد والهدوء الذيتتميز به، وقد شاهدوا ذلك منذ عامين خلال تواجدهم مع منتخب الشباب السنغالي خلال لقاءهم مع منتخب مصر.

وختم كلامه بأن هناك مجهود كبير يتم على أرض مصر، وظهر ذلك منذ وصولهم إلى المطار، مرورًا بتواجدهم بمحافظة الإسماعيلية، وبرفقتهم الكابتن محمد شيحة الذي يقوم بدور كبير لتلبية مطالبهم.