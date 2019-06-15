شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف تفاصيل إنشاء فندق داخل مقر نادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه قارب على الانتهاء من انشاء فندق داخل مقر النادي لاستضافة معسكرات فريق الكرة . و أضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي أن الفندق يضم 46 جناحا سيقيم فيه اللاعبون عندما يدخلون معسكرا بدلا من دفع مبالغ طائلة بالفنادق ولزيادة درجة التركيز لديهم في المواجهات الهامة . Advertisements ويعقد نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف تفاصيل الانتخابات التكميلية المقرر إقامتها لاستكمال تشكيل المجلس الأبيض.

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