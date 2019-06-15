شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطمئن على لاعبيه بقياسات بدنية شاملة قبل أول مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى االإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة ، قبل خوض أول مران مساء اليوم السبت ضمن فترة الاعداد استعدادا لمبارته المتبقية فى الدورى والموسم الجديد.
ويهدف الجهاز الفنى والطبى من القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
ويتبقى للدروايش قمة مؤجلة أمام الزمالك ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.
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