شكرا لقرائتكم "لو هتشجع فى الاستاد" .. الوصايا الـ7 للاستمتاع بمباراة كرة قدم من المدرجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ولضمان استمتاعك بمبارة كرة القدم من المدرجات، يقدم " الخليج 365" 7 وصايا للمشجعين. تعاون مع رجال الأمن ومنظمى البطولة. التزم بالتعليمات والقواعد المنظمة للبطولة. التزم بالدخول من البوابة المقررة لك. اظهر بطاقة الهوية وبطاقة المشجع. اظهر التذكرة واحتفظ بها لنهاية المبارة. Advertisements التزم بالمكان المقرر لك داخل المدرجات. عدم الاحتكاك بجماهير الفريق المنافس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "لو هتشجع فى الاستاد" .. الوصايا الـ7 للاستمتاع بمباراة كرة قدم من المدرجات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.