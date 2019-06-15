شكرا لقرائتكم محمد عادل: مجموعة مصر ليست سهلة ويجب احترام الخصم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجيل الحالي بمنتخب الفراعنة جدير بالثقة فهو الذي تأهل لنهائي أفريقيا بعد 3 إخفاقات متتالية وهو الذي أعاد مصر لكأس العالم بعد غياب 28 سنة.

وأضاف المشرف على فريق الكرة بالمقاولون في تصريحات تلفزيونية أن دعم الدولة لم يتوقف طوال الفترة الماضية من أجل تنظيم مميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستكون "أشيك" بطولة تم تنظيمها .

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وعن مجموعة مصر في كأس الأمم والتي تضم زيمبابوي والكونغو وأوغندا قال عادل أنها مجموعة ليست سهلة وهذا مصطلح لا يمكن استخدامه في الكرة يجب أن يحترم الفريق خصمه اذا كان يريد الفوز، ومباراة تنزانيا الودية إنذار مبكر لهذا الأمر بعد أن فاز عليها الفراعنة بهدف واحد بصعوبة

وعن المباراة الافتتاحية قال المهندس محمد عادل أنه يجب على اللاعبين أن يكونوا مؤهلين نفسياً وبدنيا لمواجهة زيمبابوي خاصة في ظل الضغط الجماهيري الذي سيكون حاضراً بقوة في المباراة الافتتاحية .