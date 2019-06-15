شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 100 مليون جنيه فائض فى ميزانية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن اللائحة الجديدة للنادي تنص على أن أي عضو شاب وصل سن 21 يحق له الإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة وأضاف أن أي عضو تابع يحق له الإدلاء بصوته في الانتخابات بخلاف العضو الأصلي.
وأضاف مرتضى منصور في مؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي، أنه سيكون هناك جمعية عمومية في شهر سبتمبر لاعتماد الميزانية بفائض في أكثر من 100 مليون جنيه، بعدما سدد النادى ملايين للضرائب والتأمينات.
وأوضح أن الفائض في الميزانية بخلاف قيمة لاعبي الفريق والمعارين الذي أكد إنهم في حالة تسويقهم يساوون 150 مليون جنيه .
وشدد على وجود طفرة انشائية في الفترة الأخيرة فى الزمالك ، مؤكدا إن السويسري جروس المدير الفني للزمالك مثل لاسارتي مدرب الأهلي والمكسيكي أجيري مدرب المنتخب حيث قال إن اللاعبين هم الأساس في الانتصارات التي تحققت.
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