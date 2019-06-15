شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: الزمالك يجرى الانتخابات على 3 مقاعد للعضوية وأمين الصندوق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللائحة الجديدة للنادي تم اعتمادها .
وجه منصور الشكر لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير.
وأوضح رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور مجلس الإدارة، أنه يشكر اللجنة الأولمبية بعد اعتماد اللائحة، وشدد على أن اللائحة مطابقة للميثاق الأولمبي، ووجه الشكر للبرلمان المصري كما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية.
وشدد منصور على أن أول بند هو الانتخابات، وأضاف على أن مجلس الزمالك قرر إجراء الانتخابات على ثلاثة مقاعد للعضوية وأمين صندوق، أيام 18 و19 و20 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: الزمالك يجرى الانتخابات على 3 مقاعد للعضوية وأمين الصندوق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.