شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: الزمالك يجرى الانتخابات على 3 مقاعد للعضوية وأمين الصندوق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللائحة الجديدة للنادي تم اعتمادها .

وجه منصور الشكر لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير.

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وأوضح رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور مجلس الإدارة، أنه يشكر اللجنة الأولمبية بعد اعتماد اللائحة، وشدد على أن اللائحة مطابقة للميثاق الأولمبي، ووجه الشكر للبرلمان المصري كما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية.

وشدد منصور على أن أول بند هو الانتخابات، وأضاف على أن مجلس الزمالك قرر إجراء الانتخابات على ثلاثة مقاعد للعضوية وأمين صندوق، أيام 18 و19 و20 يوليو.