شكرا لقرائتكم مجلس إدارة الزمالك يوافق على الانتخابات التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد منذ قليل مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا هاما لمناقشة بعض الأمور الإدارية داخل النادي قبيل عقد مؤتمر صحفي في الصالة المغطاة بمقر النادي اليوم السبت.
وعرض مرتضي منصور رئيس الزمالك على أعضاء المجلس خيارين الأول هو إقامة انتخابات كاملة على كل المقاعد بما فيهم رئيس النادي وذلك بعد اعتماد اللائحة الجديدة، والثاني هو إقامة انتخابات تكميلية على مقاعد محددة ومنها أمين الصندوق.
وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك برفض الانتخابات الكاملة والموافقة على الانتخابات التكميلية حيث أكدوا لمرتضي منصور أن الجمعية العمومية منحتهم أصواتهم في العمومية الأخيرة لدورة كاملة لمدة 4 سنوات وليس لعام واحد فقط.
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