شكرا لقرائتكم وكيله: كاريو حصل على عرضين من إنجلترا وفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وكيل البيروفي أندريه كاريو، يوم الجمعة، أن اللاعب الدولي حصل على عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي، مشيرا إلى أن اللاعب المعار إلى الهلال سيتخذ قراره بعد كوبا أميركا.

وذكرت الصحافة البيروفية في وقت سابق أن نادي النصر ينافس الهلال من أجل شراء عقد صاحب الـ "28 عاما"، لاسيما أن فيتوريا مدرب النصر سبق وأشرف على تدريب كاريو في بنفيكا.

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خبر الصحيفة البيروفية

وقال إليو كاساريتو في تصريحات نقلتها صحيفة " bolavip" البيروفية، يوم الجمعة: هناك ناديان من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب المسابقة الفرنسية يرغبان في التعاقد مع كاريو.

وأردف: سيتعين علينا الانتظار حتى نهاية مشاركة منتخب بيرو في كوبا أميركا، لمعرفة القرار الذي سيتخذه كاريو بشأن مستقبله، خاصة أن النادي السعودي يمر بإعادة هيكلة على مستوى مجلس الإدارة.

يذكر أن كاريو سبق وخاض تجربة في الدوري الإنجليزي مع نادي واتفورد في موسم 2017-2018 قادما على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي.