شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوضح حقيقة رحيل ساسي وطارق حامد وكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي تشير إلى رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

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وأكد مرتضى منصور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، عدم وصول عروض لأي لاعب بالفريق، قائلًا: «فرجاني ساسي سيستمر مع الفريق، وكذلك طارق حامد».

وتابع رئيس الزمالك حديثه قائلاً: «كهربا أيضاً لم يصل له أي عروض».

واختتم حديثه قائلًا: «خالد جلال مستمر مع الزمالك، ومعسكر الفريق سيكون في واحدة من دول الإمارات وقبرص واليونان».