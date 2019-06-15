شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوضح حقيقة رحيل ساسي وطارق حامد وكهربا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي تشير إلى رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء الفترة المقبلة.
وأكد مرتضى منصور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، عدم وصول عروض لأي لاعب بالفريق، قائلًا: «فرجاني ساسي سيستمر مع الفريق، وكذلك طارق حامد».
وتابع رئيس الزمالك حديثه قائلاً: «كهربا أيضاً لم يصل له أي عروض».
واختتم حديثه قائلًا: «خالد جلال مستمر مع الزمالك، ومعسكر الفريق سيكون في واحدة من دول الإمارات وقبرص واليونان».
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