شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المنتخب الغيني إلى القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة المنتخب الغيني إلى القاهرة، في وقت مبكر صباح السبت، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقررة في مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

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ونشرت الصفحة الرسمية للبطولة على موقع «فيس بوك» صورًا لبعثة المنتخب الكيني عقب وصولها.

ويستعد المنتخب الغيني لخوض مباراة ودية أمام المنتخب المصري، الأحد، استعدادًا للبطولة.

ويلعب المنتخب الغيني في بطولة الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.