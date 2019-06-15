شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات مصر في الكان.. إسقاط المنافسين وسط أنصارهم «هواية فرعونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «حكايات مصر في الكان» سلسلة كتابات نستعرض من خلالها المفارقات والملابسات الرقمية المثيرة التي لازمت المنتخب المصري على مدار تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا قبل انطلاق نسخة 2019.

(7) الانتصار على أصحاب الأرض «هواية فرعونية»

ربما تكون المواجهات التي تُلعب على أرض المنافس ووسط عدد كبير من أنصاره هي الأصعب لأي فريق أو منتخب في عالم كرة القدم، إلا أن الفراعنة تحلوا بالعزيمة والإصرار خلال عدة مواجهات جمعتهم بالكان بالبلد المضيف، وتمكنوا من الخروج منتصرين.

المنتخب المصري واجه البلد المضيف في الكان خلال 8 نسخ بأمم أفريقيا، ونجح خلالها في الفوز في 4 مناسبات والتعادل في مباراة والخسارة في 3.

ويعتبر المنتخب المصري هو أول من ألحق الهزيمة بالبلد المضيف عبر تاريخ كأس أمم أفريقيا، بانتصاره على السودان في افتتاح النسخة الأولى عام 1957 بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع رأفت عطية ومحمد جمال العطار «ديبة».

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وفي مباراة مثيرة بالجولة الثانية للدور الأول من نسخة 1984 بكوت ديفوار، يتمكن أحفاد الفراعنة من تحويل تأخرهم بهدف لفوز ثمين على حساب البلد المضيف منتخب الأفيال من خلال ثنائية طاهر أبوزيد.

وبقدم أحمد الكأس يستطيع المنتخب المصري إلحاق نظيره الجنوب أفريقي الهزيمة الوحيدة خلال مشواره بنسخة 1996 وسط أنصاره، وهي النسخة التي توج بها منتخب «الأولاد» للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الفراعنة إثر هذا الفوز لربع نهائي تلك النسخة.

ثنائية تاريخية يدونها حسام حسن، نجم منتخب مصر الوطني في شباك بوركينا فاسو بنصف نهائي نسخة 1998، حيث تلاعب الفراعنة بأصحاب الأرض وأطاحوا بهم خارج السباق القاري، ليبلغوا النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

في حين حسم التعادل الايجابي (1-1) نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي في نسخة 1976، نال الفراعنة الخسارة أمام السودان بنتيجة 2/1 في نصف نهائي نسخة 1970 وأمام إثيوبيا بنتيجة 4/2 في نهائي نسخة 1962، وعلى يد نيجيريا البلد المنظم لنسخة 1980، بهدف دون رد.