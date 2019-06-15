شكرا لقرائتكم موسى ديابي يحط الرحال في باير ليفركوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:15

أعلن باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، وباير ليفركوزن الألماني اليوم (الجمعة)، انتقال الجناح الشاب موسى ديابي (19 عاما) من الأول ليوقع عقدا مع الثاني لمدة خمس سنوات حتى 2024، ولم يكشف أي من الناديين القيمة المالية للصفقة والتي قدرتها الصحافة بنحو 15 مليون يورو مع دفع نسبة مئوية الى النادي الفرنسي في حال بيع اللاعب (20 في المئة حسب أذاعة آر أم سي).



ويريد باريس سان جرمان من خلال بيع أحد لاعبيه الشبان الموهوبين أقامة توازن في حساباته بمقتضى مبادىء اللعب المالي النظيف.

ويتعين على فريق العاصمة الفرنسية البحث عن 30 مليون يورو حتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) الجاري لتحقيق هذا الهدف، وقد يلجأ الى بيع لاعب شاب آخر مثل المهاجم تيموثي ويا الذي دافع الموسم الفائت عن ألون سلتيك بطل اسكتلندا على سبيل الإعارة، ويرجح انتقاله الى ليل.

واحرز ديابي لقب الدوري (2019) وكأس الأبطال (2018) مع باريس سان جرمان، وشارك خلال موسم 2018-2019 في 34 مباراة في مختلف المسابقات منها 14 مرة في التشكيلة الأساسية.