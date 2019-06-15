شكرا لقرائتكم الاتحاد المصري يؤكد رفع الإيقاف عن الحكم جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:13

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم (الجمعة) ان الاتحاد الإفريقي رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما اوقفه في 28 أيار (مايو) الماضي، لفترة ستة أشهر لتواضع مستواه في إدارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري احمد شوبير على حسابه في موقع "تويتر"، أنه "بات بمقدور جريشة إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة" التي ستقام في مصر من 21 حزيران (يونيو) إلى 19 تموز (يوليو) المقبلين.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم في 16 أيار (مايو) الماضي، بعد يومين من المباراة بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، احتجاجا رسميا لدى الاتحاد الافريقي ضد جريشة على خلفية أدائه في الذهاب الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.

Advertisements

وكتب شوبير "رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019".

وكان الاتحاد الافريقي استبعد جريشة ايضا من ادارة مباريات كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى بولندا على خلفية قرار ايقافه، وتقدمت لجنة الحكام المصرية بالتماس للاتحاد الافريقي لرفع الايقاف عن جريشة.

من جانبه، أعرب جهاد جريشة عن سعادته بقرار رفع الإيقاف عنه رسميا اليوم (الجمعة)، وقال في تصريحات صحافية "سعيد للغاية بقرار رفع الإيقاف عني وعودتي مرة أخرى للمشاركة ضمن قائمة الحكام الدوليين الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف الحكم الدولي "سأتواجد غدا (السبت) في المعسكر الأخير للحكام المختارين لإدارة مباريات كأس الامم الافريقية"، وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية في 21 الحالي على استاد القاهرة الدولي بين المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي.