شكرا لقرائتكم الأردن يستضيف الأندية العربية للرجال والسيدات والسوبر العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض- "الحياة" | منذ 15 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 22:12

أعلن اتحاد كرة اليد الأردني عن جاهزيته لاستضافة بطولة الأندية العربية الـ35 للرجال والرابعة للسيدات، واللتان تقامان في العاصمة عمان خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) ولغاية 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين، واستضافة مباراة كاس السوبر العربي التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي والغرافة القطري التي تقام يوم 22 أيلول (سبتمبر) المقبل.



وقال رئيس الاتحاد تيسير المنسي، إن ثقة الاتحاد العربي بمنح الاتحاد الأردني لكرة اليد حق استضافة هذه البطولات العربية الكبيرة وسام فخر واعتزاز، وهو دليل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأردن على الصعد كافة، موضحاً أن الاتحاد ومن خلال وجود كوادره المؤهلة قادر على استضافة هذه البطولة واخراجه بالصورة الطيبة والإيجابية، في الوقت الذي اكد فيه سعي الاتحاد لتطوير اللعبة من خلال استضافة مثل هذه البطولات ومنح الأندية الأردنية فرصة للوجود في البطولات الكبير.

جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد استضافة البطولة مع الاتحاد العربي في مقر الاتحاد بصالة الأميرة سمية، حيث اشاد د. المنسي بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد العربي وسعيه الدائم لانجاح البطولات العربية والنشاطات المختلفة.

الأمين العام للاتحاد العربي عبدالله العليان، أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الأردني في انجاح برامج ونشاطات الاتحاد العربي، ما سنعكس ايجابا على تطور اللعبة سواء في الأردن أو في الدول العربية، مؤكدا على أهمية اقامة بطولة الأندية العربية للرجال والسيدات ومباراة كأس السوبر في العاصمة عمان، وما تتمتع به أسرة كرة اليد الأردنية من وجود الكثير من الشخصيات اصحاب الخبرات في مجال اللعبة.