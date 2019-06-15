مارادونا يتخلى عن منصبه التدريبي في المكسيك

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محمد عثمان - الرياض - مكسيكو - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:25

تخلى أسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك لظروف صحية ستضطره للخضوع لعمليتين، بحسب ما أعلن محاميه.



وكتب المحامي ماتياس مورلا على تويتر "قرر دييغو مارادونا عدم متابعة مهامه كمدرب لفريق دورادوس. بناء لنصيحة الأطباء سيكرس وقته للاهتمام بصحته وسيخضع لعمليتين جراحيتين: في الكتف والركبة. شكرا لكل عائلة دورادوس". وكتب المحامي ماتياس مورلا على تويتر "قرر دييغو مارادونا عدم متابعة مهامه كمدرب لفريق دورادوس. بناء لنصيحة الأطباء سيكرس وقته للاهتمام بصحته وسيخضع لعمليتين جراحيتين: في الكتف والركبة. شكرا لكل عائلة دورادوس". ورد الفريق المكسيكي التحية الى مدربه بعد إعلان رحيله فكتب عبر حسابه على تويتر "دورادو الى الأبد. شكرا على كل شيء، دييغو!". وكان مارادونا (58 عاما) تسلم تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول/سبتمبر الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى.



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