شكرا لقرائتكم الفوز الهزيل على تنزانيا يقلق الجماهير المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 18 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:18

حاول المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم المكسيكي خافيير أغيري امتصاص غضب الجماهير المصرية بعد الفوز الهزيل على المنتخب التنزاني بهدف من دون مقابل في التجربة الودية الأولى استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطق في مصر في 21 الجاري، إذ شدد على أنه سوف يستفيد من المباراة لمعالجة الأخطاء قبل انطلاق البطولة القارية، مشيدا بتألق حارس تنزانيا في التصدي لأكثر من هجمة خطرة ، منتقدا إهدار لاعبيه فرص عدة لتسجيل مزيد من الأهداف ، ووصف بالمباراة بالمتكافئة ، قدم خلالها فريقه مستوى فني جيد ، مؤكدا أن المنافس جيد وكان ندا قويا.



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ولم تسعد الجماهير المصرية بالهدف الوحيد الذي أحرزه لاعب أستون فيلا الإنكليزي أحمد المحمدي، مؤكدين عبر حملات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن مستوى منتخب بلادهم لا يؤهله لاستعادة لقب بطل إفريقيا الغائب عنه منذ 2010.

من جهته ، اعترف المدرب العام للمنتخب المصري هاني رمزي بسوء أداء فريقه في مباراة تنزانيا، متوقعا تحسن المستوى في المواجهات القادمة بعد انسجام اللاعبين في المعسكر الإعدادي الذي يسبق البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن المباراة كانت مفيدة لتجريب لاعبين جدد.

من جهته ، قال المدير الفني لمنتخب تنزانيا إيمانويل أمونيكي أن فريقه أجاد غلق المساحات أمام وصيف بطل النسخة الأخيرة في أمم أفريقيا والذي يملك عناصر مميزة، متوقعا أن يكون فريقه أحد المفاجآت في البطولة القارية .

على صعيد متصل ، تراجع منتخب مصر مركزا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليحتل المركز الـ58 عالميا والثامن في القارة الإفريقية.