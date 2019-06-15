شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعلن تعاقده مع كوبو "ميسي اليابان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 19 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 21:17

أكد نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم تعاقده مع اللاعب الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب بـ "ميسي اليابان"، الذي يستعد لخوض غمار مسابقة كوبا اميركا 2019 مع منتخب بلاده.



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وانضم كوبو (18 عاما) الى النادي المدريدي قادما من فريق طوكيو أف سي وسيلعب مع الفريق الرديف "كاستيا" الموسم المقبل، ونشر ريال مدريد بيانا جاء فيه "سينضم تاكيفوسا كوبو إلى كاستيا الموسم المقبل".

وتابع "انه واحد من ابرز اللاعبين الشبان الواعدين في عالم كرة القدم، لاعب خط وسط مهاجم مع تقنية ممتازة ورؤية عظيمة للعبة".

وخاض كوبو، الملقب بـ "ميسي اليابان"، مباراته الدولية الاولى مع منتخب بلاده ضد سلفادور مطلع الشهر الحالي وانتهت بفوز منتخب "الساموراي" بهدفين نظيفين، وكان محط انظار العديد من الاندية الاوروبية امثال برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانكليزي.

واستحق كوبو لقبه بعد انضمامه الى اكاديمية برشلونة للشباب في سن العاشرة، ولكنه عاد الى اليابان عام 2015 اثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الكاتالوني لمخالفته قوانين التوقيع مع لاعبين قُصّر.