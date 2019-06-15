شكرا لقرائتكم فرج عامر: رفع 260 مليون جنيه غرامات على نادي سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بشرى سارة للفريق السكندري برفع الغرامات الموقعة على نادي سموحة والتي تقدر بقيمة 260 مليون جنيه. وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: Advertisements الحمد لله اليوم صباحا انتهت مفاوضتنا الماروثونية بين نادي سموحة ويمثلة محمد فرج عامر بصفتي وبتفويض من مجلس الادارة والاخ العزيز الدكتور صلاح حسب الله بصفتة مستشارا قانونيا عن النادي من التوصل لاتفاق نهائي بفتح النادي ورفع الغرامات وإلغائها التي كانت تقدر ب 260 مليون جنية و الاكتفاء بفوائد ثلاث اشهر فقط شكرا لوزير الاسكان الدكتور عصام الجزار شكرا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبروك لكل اعضاء نادي سموحة.



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