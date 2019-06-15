شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن زيادة أسعار العضويات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، عن زيادة أسعار العضويات الجديدة، ولكن هناك مهلة حتى يوم الخميس المقبل بالأسعار القديمة للعضويات سواء العادية أو الاستثنائية للراغبين في الحصول علي عضوية النادي الأبيض. Advertisements وطالب رئيس النادي الأبيض من الجميع مساندة خالد جلال المدير الفني للفريق في الفترة الحالية. وأوضح أن جروس لم يحترم الزمالك ويحضر للحصول على مستحقاته، وشدد على أنه لن يصرف للمدرب مستحقاته المتأخرة في الفترة الحالية.

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