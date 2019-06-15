شكرا لقرائتكم خالد مهدى ينفى فشل التعاقد مع المدافع المغربى عمر النمساوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى، الأنباء المتداولة، عن فشل صفقة المدافع المغربى عمر النمساوى الصفقة الاولى لناديه فى الميركاتو الصيفى . وأكد مهدى مدير لـ "الخليج 365 " : " مختار مختار أشاد بقدرات المدافع وطلب التعاقد معه لتدعيم الفريق بصفقات قوية وتكتمنا على الصفقة بغية إتمامها بنجاح وهو ماحدث بالفعل فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع نهضة بركان " Advertisements وأضاف :" عمر النمساوى يتواصل معى يومياً وأبلغنى بالوصول للقاهرة أحد يومى الاثنين أو الثلاثاء القادمين للتوقيع رسميا ً على عقود الانضمام للانتاج لمدة ثلاثة سنوات " وأكمل مهدى : " عمر النسماوى سيكون إضافة مميزة للإنتاج الحربى ليس على الصعيد الفنى فحسب ولكنه على المستوى الإخلاقى أيضاً بعدما لمسنا ذلك أثناء مرحلة التفاوض" وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا

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