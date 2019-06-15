شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لا يوجد تفاوض مع إسلام عيسى ولا نعرفه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل ماتردد حول تفاوض الأبيض مع إسلام عيسى لاعب فريق المصرى، قائلًا:" اللي عاوز يشرب اللاعب لنادي تاني يبعد الزمالك عن الموضوع".
وأضاف رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور مجلس الإدارة، أنه لا يعلم إسلام عيسى ولم يتحدث مع إدارة المصري في الفترة الأخيرة قائلا:"أنا لو كنت عاوزه كنت تعاقدت معاه لما كان في النصر لكن عندي لاعيبة إدّه 100 مرة".
وأوضح رئيس النادي أن هناك عدد كبير من المعارين من الزمالك لأندية أخرى بخلاف اللاعبين الذين لا يشاركون مع الزمالك في الموسم الحالي، مضيفا أن أحمد مدبولي لم يلمس الكرة مع النادي ولا يحتاج ناديه للاعب المصري.
وأضاف رئيس الزمالك أنه يرفض الزج بأسم الزمالك في صفقات لا أساس لها من الصحة في الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: لا يوجد تفاوض مع إسلام عيسى ولا نعرفه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.