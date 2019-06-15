شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لا يوجد تفاوض مع إسلام عيسى ولا نعرفه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل ماتردد حول تفاوض الأبيض مع إسلام عيسى لاعب فريق المصرى، قائلًا:" اللي عاوز يشرب اللاعب لنادي تاني يبعد الزمالك عن الموضوع".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور مجلس الإدارة، أنه لا يعلم إسلام عيسى ولم يتحدث مع إدارة المصري في الفترة الأخيرة قائلا:"أنا لو كنت عاوزه كنت تعاقدت معاه لما كان في النصر لكن عندي لاعيبة إدّه 100 مرة".

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وأوضح رئيس النادي أن هناك عدد كبير من المعارين من الزمالك لأندية أخرى بخلاف اللاعبين الذين لا يشاركون مع الزمالك في الموسم الحالي، مضيفا أن أحمد مدبولي لم يلمس الكرة مع النادي ولا يحتاج ناديه للاعب المصري.

وأضاف رئيس الزمالك أنه يرفض الزج بأسم الزمالك في صفقات لا أساس لها من الصحة في الفترة الحالية.