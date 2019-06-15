شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة منتخب الريشة فى بطولة أيرلندا الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو إتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى عن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة أيرلندا الدولية المقرر لها خلال الفترة من 17 و حتى 23 يوليو القادم .
و تضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة من مصر كلا من ، أحمد مجدى و طارق عباس و ياسمينا عيسي و شيماء سامي.
و تعد هذه البطولة أحد المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
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