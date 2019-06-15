شكرا لقرائتكم صاحب ذهبية أولمبياد 2004 لـ محمد صلاح: أحسنت خلقا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ كرم جابر نجم منتخب المصارعة، و الحاصل على ذهبية اوليمبياد أثينا 2004 وفضية أوليمبياد لندن 2012 ، محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، بمناسبة عيد ميلاده.
يحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده السابع و العشرون اليوم ، حيث انه مواليد عام 1992 .
كشف جابر فى تصريحات خاصة في رسالته إلى مو صلاح : " أحسنت خلقا وربنا يجعل كل سنة فيك أفضل من اللي قبلها"
ويتواجد محمد صلاح مع كتيبة الفراعنة فى إطار الاستعداد لمواجهة زيمبابوى فى افتتاح مباريات بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل
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