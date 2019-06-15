شكرا لقرائتكم كيشو لاعب منتخب المصارعة يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمد ابراهيم كيشو نجم منتخب المصارعة والحاصل على وسام الجمهورية من الرئيس السيسى، على تقديم التهنئة لمحمد صلاح لاعب المنتخب و المحرتف فى ليفربول الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده ، حيث يحتفل موصلاح بعيد ميلاده السابع و العشرون اليوم .
وقال كيشو فى تصريحات خاصة " كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت فرحة المصريين ، و ان شاء الله تحتفل بعيد ميلادك بكأس افريقيا "
ويتواجد صلاح حاليا مع المنتخب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة كمن 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل ،حيث يستهل المنتخب مبارياته بمواجهة زيمبابوى
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