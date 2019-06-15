شكرا لقرائتكم رئيس جامعة كفر الشيخ: شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات الفراعنة مجانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ، بأن الجامعة ستعرض مباريات المنتخب المصرى في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية على شاشتين كبيرتين موجودتين داخل الحرم الجامعي،بالإضافة الى وجود شاشات التليفزيون فى الصالات داخل المدن الجامعية. Advertisements وأضاف القمري،أن الجامعة تساند المنتخب المصرى خلال مسيرته فى منافسات هذه البطولة المهمة عبر تحفيز الطلاب على دعم الفراعنة،مشيرا إلى تنفيذ الجامعة لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

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