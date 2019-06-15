شكرا لقرائتكم مدير "تذكرتى" بالمعادى: تذاكر مباراة مصر والكونغو أوشكت على النفاذ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقتربت تذاكر المباراة الثانية لمنتخب مصر فى بطولة أمم افريقيا ، والمقرر لها 26 يونيو الجارى ، أمام الكونغو الديمقراطية ، على النفاذ، بحسب ما أكده
عمر شوقى مدير منفذ تذكرتى بالمركز الأوليمبى بالمعادى .
وأضاف شوقي فى تصريحات صحفية اليوم سيشهد إقبالا كبيرا على شراء التذاكر ، وخاصة من العائلات ، و هو ما أعادته تذكرتى إلى المباريات مرة أخرى ، حيث ستشهد البطولة عودة الأسر و العائلات فى مختلف الاستادات التى تستضيف البطولة
وأكد المدير المنفذ على تذليل أى العقبات أمام الجماهير ، لتوصيل التذاكر إلى المنازل ، عن طريقة خدمة " هوم دليفرى " بجانب مساعدة الوافدين لشراء التذاكر من المنفذ.
وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر وهى :
الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية – السويس).
الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس).
كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355 والموقع الرسمى www.tazkarti.com.
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