شكرا لقرائتكم هل يرحل لاسارتي من الأهلي بعد أمم أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال مصير الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي يشغل اهتمام وتفكير الكثيرين في الشارع الكروي المصري بصف عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص خاصة وأن هناك من ذهب إلى أن لاسارتي لن يستمر مع الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري فيما تحدث أخرون عن تزايد فرص المدرب الأورجوياني في الاستمرار في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل ايضاً.

إدارة الأهلي لم تعد تفكر في الأستغناء عن خدمات لاسارتي فالشواهد والمعلومات الواردة من القلعة الحمراء تؤكد أن المدير الفنى مُستمر مع الفريق، خاصة أن الأهلى مازال لديه أهم ثلاث مباريات فى الموسم المحلى، حيث سيلعب مع المقاولون والزمالك فى الدورى وبيراميدز بكأس مصر.

ويتواجد لاسارتي حالياً في بلاده لقضاء أجازة سنوية وهناك استقرار في الأهلي على الإبقاء على المدير الفني بنسبة كبيرة فرغم أن البعض طرح إمكانية إقالة لاسارتى وتعيين مدرب جديد خلال توقف الدورى لكن الطرح إنتهى تماماً حالياً فى الأهلى على الأقل لنهاية الدورى والكأس رسمياً، ومعرفة مصير الفريق فيهما، خاصة أن حظوظ الأهلى قوية فى الفوز بالدورى والكأس أيضاً.

لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلي التى يترأسها طه إسماعيل وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي جددوا الثقة فى الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية وهناك رغبة فى الاستعداد الجيد للموسم الجديد، ومن قبله للمباريات الحاسمة فى بطولتى الدورى والكأس.

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ويبدأ الأهلي تدريباته يوم 22 يونيو الجاري بعد أجازة سنوية حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف الدوري لأقامة بطولة أمم أفريقيا بمصر 21 يونيو الجاري.

لاسارتي سيقود الفريق حتى نهاية مشوار بطولة الدوري والكأس والإتجاه الأقرب في النادي هو الإبقاء على المدير الفني حتى نهاية عقده المدرب في الموسم المقبل لكن إذا خسر الأهلي الدوري وودّع كاس مصر أمام بيراميدز فقد تختلف الأمور وقتها وتتم إقالة لاسارتي.