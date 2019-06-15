شكرا لقرائتكم أسامة إبراهيم ينتظم فى مران الإسماعيلى نهاية يونيو الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة محمود جابر، بتحديد موعداً لانتظام اسامة إبراهيم فى مران الاسماعيلى نهاية يونيو الجارى.

ووافق مسئولو الإسماعيلى على منح ظهير الفريق الأول أسامة إبراهيم إجازة بمناسبة زواجه الذى اتمه منذ عدة أيام حيث سافر خارج البلاد لقضاء شهر العسل .

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ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن بداية فترة الاعداد التى تنطلق اليوم السبت استعدادات الفريق للموسم الجديد بجانب لقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى، على أن ينتظم بالتدريبات نهاية يونيو الجارى.

يذكر أن أسامة إبراهيم قد نجح فى حجز مقعد بالتشكيل الاساسى للفريق منذ انضمامه قادما من نادى سموحة.