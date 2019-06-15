شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جروس ليس له فضل على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الفريق الأبيض لديه 8 مباريات بأربع بطولات في الفترة المقبلة، حيث سيخوض الفريق 3 مباريات في الدوري وفي حالة الفوز سيتوج باللقب، 3 مباريات أخرى في الكأس للفوز بخلاف بطولتي السوبر المصري والسوبر الأفريقي.

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وأضاف رئيس الزمالك: "لا فضل لجروس في البطولات وأنا اللي كنت بجتمع باللاعبين وليس هو لانه فاشل، وحصل دا قبل كده في الانتاج كنا مغلوبين ونزلتلهم وكسبنا ٣، كل جلساته معايا مسجلة وهذيعها وبيدمر أيمن حفني ليه؟".

وتابع منصور:"جروس ظالم وكان بيحب ويكره وأوباما قالي إنه هيموتني ولعب عبد الله جمعة غصب عنه ورفض التعاقد مع ساسي وجبناله لاب توب عشان يشوفه وترك الفريق مهلهل، وهو اللي مشي كاسونجو وسيسيه".