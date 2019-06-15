شكرا لقرائتكم 5 عروض للاعبى الأهلي "صداع" فى رأس القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سببت عروض الاحتراف لخمسة من لاعبي الاهلي الفترة الماضية تمهيداً لرحيلهم عن النادي الصيف المقبل "صداع" في رأس مسئولو القلعة الحمراء والجهاز الفني بصفة خاصة.
وشهدت الفترة الماضية تلقي عدد من لاعبي الاهلي عروضاً للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفى أبرزها عرض محمد هاني من نادي أثينا اليوناني على سبيل الإعارة بنية البيع ، فضلا على عروض تلقاها كل من شريف إكرامي وجونيور أجاي ووليد آزارو وعلى معلول.
من جهته قرر الجهاز الفني مناقشة العروض وتأجيلها لحين البت فيها خاصة وأن معظمها غير رسمية كما أن الجهاز الفني يرفض فكرة الاستغناء عن بعض اللاعبين المؤثرين بالفريق.
ويعود فريق الاهلي للتدريبات السبت المقبل بعد الأجازة التى حصل عليها الفريق بسبب توقف الدوري لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية الجمعة المقبل بمصر.
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