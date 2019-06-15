شكرا لقرائتكم بطل العالم للإسكواش يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر بعيد ميلاده رقم 27.

قال فرج رسالة خاصة علمحمد صلاح قائلاً: كل سنة وانت طيب ويا رب دايما تفضل رافع راسنا وسط العالم كله وتفضل قدوة لكل الشباب المصري.

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يحتفل محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 بالغربية.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفاً فى فوز "الريدز" على توتنهام بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".