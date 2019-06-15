بسيوني مدربا عاما للزمالك بدلا من رامبو...

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جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" من مصادر داخل الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي استقر على إقالة نبيل محمود "رامبو" المدرب العام للفريق الأبيض من منصبه. واستقر رئيس الزمالك على تعيين عبد الحميد بسيوني في منصب المدرب العام بدلا من رامبو، وهو ما سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك والذي سيبدأ بعد قليل. جدير بالذكر أن مسئولي الزمالك قرروا تعيين جهاز فني جديد بقيادة خالد جلال ومعه نبيل محمود مدرب عام وتامر عبد الحميد وأمير عزمي مدربين وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى ومخطط أحمال تركي.

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