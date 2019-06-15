شكرا لقرائتكم الراحلين عن الأهلى على رادار سموحة فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر نادي سموحة موقف نجوم النادي الأهلي المقرر رحيلهم عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، من أجل التعاقد معهم في حالة قرر اللاعبين الرحيل عن القلعة الحمراء للبحث عن فرصة للمشاركة.

رغم التزام حسام حسن الصمت في معركة الميركاتو الصيفي إلا أن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، خرج عن صمته عبر تويتر وكتب عامر عبر حسابه "سموحة يتقدم بطلب رسمى للأهلى من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب".

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ولم يشارك محارب مع الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري سوى في 12 مباراة فقط لم يسجل خلالهم أي أهداف وصنع هدفين فقط لزملائه بالفريق.

كما اقترب أحمد حمودى لاعب الأهلى الحالى وسموحة السابق من العودة للنادى السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويعد نادى سموحة هو المحطة المقبلة للاعب حال رحل عن الأهلى فى الصيف القادم، لاسيما وأن اللاعب يفضله عن أى نادى باعتباره النادى الذى شهد تألقه وتوهجه بالملاعب فبل الاحتراف فى بازل السويسرى.

ولم يشارك حمودي مع الأهلي سوى في 8 مباريات فقط خلال الموسم الجاري صنع خلالهم هدف واحد ولم يسجل أي أهداف .