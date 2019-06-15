شكرا لقرائتكم إسلام الكيلانى مدربا مساعدا لسلة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مجلس إدارة الأهلى إسلام الكيلانى مدربا مساعدا لفريق كرة السلة بالأهلى فى الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد أشرف توفيق. Advertisements واكتمل تشكيل الجهاز الفنى باختيار إسلام الكيلانى، بعدما تم الاستعانة بأحمد الجارحى كمدربا عاما ، و معه طارق الغنام مديرا إداريا للفريق. وتولي أشرف توفيق المهمة خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إستكمال المهمة بعد احتلال الفريق المركز الرابع فى ترتيب الدورى ، و الذى توج به الزمالك

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