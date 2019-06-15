شكرا لقرائتكم كيف احتفل حارس مرمي منتخب مصر بعيد ميلاد محمد صلاح؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والمنتخب الوطني الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بعيد ميلاده رقم 27.

ونشر الشناوي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام معلقاً : عيد ميلاد سعيد .

Advertisements

ويحتفل محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 بالغربية.





ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

وقاد الفرعون المصري فريقه ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفاً فى فوز "الريدز" على توتنهام بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".