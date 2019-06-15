شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد ربع مليار جنيه للموافقة على رحيل فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، تحديد المجلس الأبيض قيمة مادية كبيرة للموافقة على رحيل التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضح المصدر، أن مجلس الزمالك حدد ربع مليار جنيه – 250 مليون جنيه – للموافقة على رحيل فرجانى ساسى فى الصيف المقبل بعدما تلقى النادي تأكيدات بوجود رغبة لدى أكثر من نادي سعودي لضم اللاعب.

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وأضاف المصدر، أن هذه القيمة المالية غير مبالغ فيها، خاصة أن الأندية السعودية اعتادت على إبرام صفقات بمبالغ مشابهة حيث تبلغ القيمة المذكورة قرابة 13 مليون يورو، وسبق وأنهت أندية السعودية صفقات بقيمة مالية أكبر مثلما حديث مع النيجيري أحمد موسى المنضم للنصر السعودية مقابل 19.5 مليون يورو والبرازيلي جوزيف دي سوزا المنتقل لأهلي جدة نظير 13 مليون يورو وفرجانى ساسى لا يقل فى الأهمية والإمكانيات عن هؤلاء اللاعبين.