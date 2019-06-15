شكرا لقرائتكم استمرار إقبال الجماهير على منافذ تذكرتى لشراء تذاكر أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من الجماهير التوجه إلى منافذ تذكرتى بالمركز الأوليمبى بالمعادى لشراء تذاكر بطولة الامم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل ، كذلك استلام الـ fan id.

ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره زيمبابوى فى افتتاح البطولة يوم 221 يونيو ، على أن يلتقى مع الكونغو فى ثانى مبارياته والمحدد لها يوم 26 من نفس الشهر

ويفتح منفذ تذكرتي أبوابه أمام الجماهير في العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء على مدار اليوم لخدمة كافة الجماهير.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها:

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية – السويس).

الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس).

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