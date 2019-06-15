موعد مباراة مصر وغينيا.. والقناة الناقلة المفتوحة.. وتغييرات في تشكيل أجيري

كتب: ضياء السقا

يخوض المنتخب الوطني مواجهة ودية جديدة، أمام نظيره الغيني، في التاسعة مساء الأحد، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 من يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد فاز الخميس الماضي على تنزانيا، بهدف نظيف سجله أحمد المحمدي، في أولى التجارب الودية للفراعنة.

ومن المنتظر أن يدفع خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، بالعناصر الأساسية أمام غينيا، مثل محمد صلاح ومحمد النني، وباهر المحمدي، وعمر جابر.

وجاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، ببطولة إفريقيا بجانب الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

وسيواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في افتتاح البطولة.

التشكيل المتوقع لمباراة غينيا:

من المتوقع أن يبدأ أجيري بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

عمر جابر - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أحمد المحمدي

محمد النني - عبدالله السعيد - طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - محمد صلاح

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وكان خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة قد أعلن عن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود جنش (الزمالك).

خط الدفاع:

أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود الونش (الزمالك)- أيمن أشرف (الأهلي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز)- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط المدفاع:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - نبيل دونجا (بيراميدز)- علي غزال.

خط الوسط المهاجم:

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - محمود حسن تريزيجه (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - عبدالله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم:

مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)- أحمد علي (المقاولون).

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على فضائية أون سبورت على النايل سات، وأرضيًا على تايم سبورتس.