محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، على طريقته الخاصه بعيد ميلاد نجمه المصري محمد صلاح، حيث أكمل "ملك مصر" عامه الـ27.
ويستعد محمد صلاح في الوقت الحالي للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "يوتيوب" فيديو لجميع أهداف صلاح في موسم 2018/2019، بداية من هدفه الأول في شباك وست هام، وحتى ركلة جزاء نهائي دوري أبطال أوروبا.
الجدير بالذكر، أن محمد صلاح، حصل على جائزة الحذاء الذهبي هدافا للبريمرليج الموسم الحالي برصيد 22 هدف، بالتساوي مع ساديو ماني وأوباميانج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. في عيد ميلاده.. شاهد جميع أهداف صلاح مع ليفربول هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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