تقرير.. 4 مصريين يسجلون 5 هاتريك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- أ ش أ:

يحمل المنتخب المصري العديد من الأرقام القياسية في نهائيات بطولات كأس الأمم الأفريقية أبرزها ذلك الرقم الذي يعكس القيمة العالية للمهاجمين المصريين على مدار تاريخ البطولة، حيث سجل 4 لاعبين مصريين 3 أهداف "هاتريك" 5 مرات على مدار النهائيات قادت مصر لصدارة إحصائية الدول الأفريقية في هذا المجال.

كانت البداية المصرية مع الثلاثيات مع محمد دياب العطار الشهير بـ"الديبة"، نجم الاتحاد السكندري الأسبق، فهو أول لاعب في تاريخ أمم أفريقيا يسجل "هاتريك" بعدما هز شباك إثيوبيا بأربعة أهداف وليس 3 في نهائي أول نسخة عام 1957 وانتهت المباراة بفوز مصر 4-0.

وجاء محمود الجوهري، نجم النادي الأهلي، وسجل ثلاثية في شباك إثيوبيا أيضًا في البطولة الثانية عام 1959، وانتهت المباراة بفوز مصر 4-0.

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وفي بطولة عام 1963، حقق حسن الشاذلي نجم نادي الترسانة نفس الإنجاز وهز شباك نيجيريا برباعية في دوري المجموعات وانتهت المباراة بفوز مصر 6-3.

وعاد الشاذلي في بطولة عام 1970 ليسجل هاتريك من جديد في شباك كوت ديفوار، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1.

الأسطورة حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك، كان آخر النجوم المصريين الذين سجلوا هاتريك ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل ثلاثية في شباك زامبيا في دوري المجموعات بنسخة 1998، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة 4-0.